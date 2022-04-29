Гаражи яхт-клуба сгорели в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Контролеров сгорели гаражи яхт-клуба. Сообщение о возгорании поступило вчера в 20:55.Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади 195 квадратных метров сгорели 15 гаражей яхт-клуба. На место происшествия прибыли 11 огнеборцев.Открытое горение пожарные ликвидировали в 23:43. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 01:00.