Гаражи яхт-клуба сгорели в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге на улице Контролеров сгорели гаражи яхт-клуба. Сообщение о возгорании поступило вчера в 20:55.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади 195 квадратных метров сгорели 15 гаражей яхт-клуба. На место происшествия прибыли 11 огнеборцев.
Открытое горение пожарные ликвидировали в 23:43. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 01:00.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади 195 квадратных метров сгорели 15 гаражей яхт-клуба. На место происшествия прибыли 11 огнеборцев.
Открытое горение пожарные ликвидировали в 23:43. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 01:00.
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