Водитель бетономешалки насмерть сбил пешехода на ЕКАД



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На шестом километре Екатеринбургской кольцевой автодороги водитель бетономешалки насмерть сбил пешехода. ДТП произошло вчера около 21:30.По предварительным данным, водитель бетономешалки Sinotruk ZZ5255C ехал по ЕКАД со стороны Челябинского тракта в сторону дублера Сибирского тракта и сбил пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте, на его одежде не было светоотражающих элементов.В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем Sinotruk ZZ5255C находился 36-летний мужчина со стажем вождения 13 лет. Он сообщил, что ехал по ЕКАД со скоростью 60 км/ч. За несколько метров впереди на его полосу слева вышел пешеход. Водитель предпринял экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.