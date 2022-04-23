Водитель бетономешалки насмерть сбил пешехода на ЕКАД
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
На шестом километре Екатеринбургской кольцевой автодороги водитель бетономешалки насмерть сбил пешехода. ДТП произошло вчера около 21:30.
По предварительным данным, водитель бетономешалки Sinotruk ZZ5255C ехал по ЕКАД со стороны Челябинского тракта в сторону дублера Сибирского тракта и сбил пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте, на его одежде не было светоотражающих элементов.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем Sinotruk ZZ5255C находился 36-летний мужчина со стажем вождения 13 лет. Он сообщил, что ехал по ЕКАД со скоростью 60 км/ч. За несколько метров впереди на его полосу слева вышел пешеход. Водитель предпринял экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.
По предварительным данным, водитель бетономешалки Sinotruk ZZ5255C ехал по ЕКАД со стороны Челябинского тракта в сторону дублера Сибирского тракта и сбил пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте, на его одежде не было светоотражающих элементов.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем Sinotruk ZZ5255C находился 36-летний мужчина со стажем вождения 13 лет. Он сообщил, что ехал по ЕКАД со скоростью 60 км/ч. За несколько метров впереди на его полосу слева вышел пешеход. Водитель предпринял экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.
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