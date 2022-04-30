В Заречном микрорайоне Екатеринбурга вспыхнула трехэтажка
Происшествия
Фото: читатель телеграм-канала "Вечерние ведомости"
В Заречном микрорайоне Екатеринбурга на улице Полежаевой загорелась квартира в трехэтажном доме. Видео пожара скинули очевидцы в телеграм-канал «Вечерних ведомостей».
На данный момент на месте работают пожарные, также к дому приехала машина Росгвардии.
Данных о пострадавших пока нет. Судя по фотографиям дома, он может быть частично расселен, так как в некоторых окнах нет стекол. Однако в других окнах стоят живые цветы.
Видео можно посмотреть здесь.
На данный момент на месте работают пожарные, также к дому приехала машина Росгвардии.
Данных о пострадавших пока нет. Судя по фотографиям дома, он может быть частично расселен, так как в некоторых окнах нет стекол. Однако в других окнах стоят живые цветы.
Видео можно посмотреть здесь.
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