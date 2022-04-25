Жители нескольких районов в Нижнем Тагиле остались без холодной воды

13.07 Воскресенье, 1 мая 2022
Происшествия
Фото: Водоканал-НТ
В Нижнем Тагиле несколько районов осталось без холодной воды. Причиной такой масштабной аварии стали несогласованные работы на мосту через Тагильский пруд. Строители повредили магистральный водовод шириной 1000 мм.

Инцидент произошел вчера, 30 апреля. Как пишет информационное агентство «Tagilcity.ru», из-за аварии без холодного водоснабжения остались Дзержинский район, часть ГГМ, Северный и Сухоложский поселки и часть Тагилстроя.

Подрядчик разрушил часть водопровода из железобетонных труб длиной 50 метров. По словам ведущего инженера ПТО по эксплуатации водопроводного хозяйства Михаила Журавлева, повреждённый участок восстановлению не подлежит.

Чтобы жители Нижнего Тагила не оставались без холодной воды в майские праздники, ресурсоснабжающая компания запустила резервную водопроводную ветку. Однако, по данным издания, холодная вода доходит не до всех.

Представители «Водоканал-НТ» сообщают, что повреждённую трубку придется полностью менять, однако, за чей счёт это будет делаться, на данный момент неизвестно.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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15:39 Активы типографии «Уральский рабочий» продали московской компании «Папирус» за 188 млн рублей
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