Под Екатеринбургом при пожаре погибли три человека, из них двое детей, ещё пятеро пострадали

11.30 Суббота, 30 апреля 2022
Происшествия
Фото архивное, Вечерние ведомости
В селе Мезенское (городской округ Заречный, 56 километров от Екатеринбурга) сегодня ночью при пожаре пострадали две семьи с детьми. По данным прокуратуры Свердловской области, они приехали отдохнуть на дачу. В полиции добавили, что одна семья приехала в гости к другой, друзья затопили баню и легли спать поздно вечером, причины пожара пока не установлены.

Около 3 часов утра в оперативные службы поступило сообщение о пожаре одноэтажного частного дома на улице Главная в селе Мезенское. При тушении пожара обнаружены тела мужчины 1976 года рождения и двоих детей – девочки 2016 года рождения и мальчика 2019 года рождения.

Также известно, что пострадали еще пять человек, из них трое детей, включая младенца – девочку 2021 года рождения. У одного из пострадавших взрослых мужчин диагностировали 40 процентов ожогов тела, все находятся в больнице.

На место трагедии выезжал заместитель Белоярского межрайонного прокурора Михаил Коростелев, также известно, что Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Сообщается, что расследование находится на контроле руководства регионального следственного управления СКР, также прокуратура взяла на контроль расследование дела

«Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии, по данному факту следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области (следственным отделом по городу Заречный СК России по Свердловской области) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», - сообщили «Вечерним ведомостям» в СК по Свердловской области.


Также в СК уточнили, что в ходе следствия рассматриваются несколько версий, в том числе нарушение правил эксплуатации печного оборудования или неосторожное обращение с огнём.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости
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