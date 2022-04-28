В Серове нашли мину, но обезвреживать её не пришлось

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В городе Серов Свердловской области нашли миномётную мину. «На неё наткнулся при проведении дорожных работ водитель автогрейдера», - сообщила пресс-служба Росгвардии по Свердловской области.К счастью, мина оказалась без взрывателя и взрывчатого вещества. Иначе мужчина мог и не успеть рассказать о своей находке. А так, он сообщил о мине «куда следует». Чтобы осмотреть боевой снаряд, из Нижнего Тагила прибыли сотрудники отряда милиции особого назначения «Рассвет». Они-то и сумели определить, что снаряд безвреден, хоть и сильно повреждён ржой.Откуда взялась мина на дорогах Серова и сколько времени там пролежала должны выяснить специалисты следственного управления.