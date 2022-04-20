В пожаре в частном доме в Екатеринбурге пострадал человек
Происшествия
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня рано утром в Екатеринбурге на улице Пархоменко загорелся частный дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 350 квадратных метров, передает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Пожар удалось локализовать а течение часа силами огнеборцев.
Пострадал 1 человек. С огнём боролись 17 спасателей с использованием 5 единиц техники. Причины пока неясны, их устанавливают пожарные дознаватели.
Пожар удалось локализовать а течение часа силами огнеборцев.
Пострадал 1 человек. С огнём боролись 17 спасателей с использованием 5 единиц техники. Причины пока неясны, их устанавливают пожарные дознаватели.
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