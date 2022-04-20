В пожаре в частном доме в Екатеринбурге пострадал человек

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сегодня рано утром в Екатеринбурге на улице Пархоменко загорелся частный дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 350 квадратных метров, передает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.Пожар удалось локализовать а течение часа силами огнеборцев.Пострадал 1 человек. С огнём боролись 17 спасателей с использованием 5 единиц техники. Причины пока неясны, их устанавливают пожарные дознаватели.