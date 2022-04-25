На Вторчермете в Екатеринбурге в машине нашли тела трех мужчин
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Тела трех мужчин обнаружили в автомобиле на Вторчермете в Екатеринбурге. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Сообщение об обнаружении трех тел в автомобиле поступило в следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга днем 27 апреля. Автомобиль был припаркован у одного из домов по улице Патриса Лумумбы. По факту смерти трех человек проводится процессуальная проверка.
По предварительной информации, признаков насильственной смерти на телах умерших не обнаружено. Проводятся судебно-медицинские экспертизы для определения точной причины смерти мужчин.
Сообщение об обнаружении трех тел в автомобиле поступило в следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга днем 27 апреля. Автомобиль был припаркован у одного из домов по улице Патриса Лумумбы. По факту смерти трех человек проводится процессуальная проверка.
По предварительной информации, признаков насильственной смерти на телах умерших не обнаружено. Проводятся судебно-медицинские экспертизы для определения точной причины смерти мужчин.
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