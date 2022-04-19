В Екатеринбурге в пожаре на Мамина-Сибиряка пострадал 82-летний дедушка

11.57 Четверг, 28 апреля 2022
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Вчера вечером, около 22.30, в многоквартирном доме №54 по улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге случился пожар, в результате которого пострадал 82-летний дедушка. Его госпитализировали с отравлением угарным газом.

Как сообщает информационное агентство «Ночные новости», пожилого мужчину пыталась вытащить его дочь, но не смогла, так как пенсионер не мог идти без костылей. Из-за сильного задымления женщине пришлось покинуть квартиру и уже тогда вызывать спасателей.

Огнеборцам удалось вывести дедушку из квартиры, после чего пенсионера передали бригаде скорой помощи.

До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 28 человек, среди которых четверо детей. Ещё 5 человек с верхних этажей были спасены огнеборцами с помощью маски самоспасателя, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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