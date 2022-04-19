В Екатеринбурге в пожаре на Мамина-Сибиряка пострадал 82-летний дедушка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера вечером, около 22.30, в многоквартирном доме №54 по улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге случился пожар, в результате которого пострадал 82-летний дедушка. Его госпитализировали с отравлением угарным газом.Как сообщает информационное агентство «Ночные новости», пожилого мужчину пыталась вытащить его дочь, но не смогла, так как пенсионер не мог идти без костылей. Из-за сильного задымления женщине пришлось покинуть квартиру и уже тогда вызывать спасателей.Огнеборцам удалось вывести дедушку из квартиры, после чего пенсионера передали бригаде скорой помощи.До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 28 человек, среди которых четверо детей. Ещё 5 человек с верхних этажей были спасены огнеборцами с помощью маски самоспасателя, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.