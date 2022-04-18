В Каменске-Уральском осудили водителя, насмерть сбившего женщину с внучкой

16.51 Вторник, 26 апреля 2022
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Синарский районный суд Каменска-Уральского приговорил к четырем годам лишения свободы водителя, который насмерть сбил женщину с внучкой. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В прошлом году 16 августа водитель Mazda CX-5 ехал по улице Пушкина в Каменске-Уральском со стороны улицы 1-ая Синарская в направлении проспекта Победы со скоростью не менее 85,9 км/ч при разрешенной скорости 40 км/ч и сбил женщину 1952 года рождения и ее внучку 2013 года рождения, переходивших дорогу.

В результате ДТП потерпевшие скончались от полученных травм на месте происшествия.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Суд назначил виновнику ДТП наказание в виде четырех лет лишения свободы и лишения прав на 2 года и 6 месяцев.

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Екатерина Ухалюк © Вечерние ведомости
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