В Нижнем Тагиле за рулём автомобиля погиб 15-летний подросток

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 25 апреля, на Северном въезде в Нижний Тагил за рулём «Daewoo Nexia» погиб 15-летний подросток, взявший автомобиль без разрешения взрослых. Инцидент произошел около 22.00.По предварительным данным, юноша не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком «Volvo». От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия.Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, погибший проживал в селе Лая, а автомобиль, на котором юноша уехал, принадлежал его матери, обучавшейся в автошколе. Но передвигался на автомобиле дедушка погибшего подростка.Как установили сотрудники полиции, машина стояла во дворе, а ключи лежали в свободном доступе в квартире, в которой внук в этот вечер оставался ночевать.