На федеральной трассе «Екатеринбург-Шадринск-Курган» погибла женщина

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На 42-м километре дороги федерального значения «Екатеринбург-Шадринск -Курган» погибла пожилая женщина. Её сбила иномарка, за рулём которой тоже находилась женщина.«КИА Соул» двигалась со стороны Екатеринбурга по направлению к Каменску-Уральскому, когда внезапно на дороге появился человек. Скорость под 100 километров в час не позволила избежать столкновения, хотя попытка сделать это и была предпринята: опытная, с 12-летним стажем водитель пыталась увести автомобиль вправо, - согласно сообщению ГУ МВД РФ по Свердловской области.Сильный удар убил 64-летнюю нарушительницу правил дорожного движения, рискнувшую перебежать дорогу там, где нет ни пешеходного перехода, ни светофора. Что же касается 45-летней женщины, сидевшей за рулём «КИА», степень её вины будет устанавливаться в ходе расследования обстоятельств ДТП.