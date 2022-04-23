На федеральной трассе «Екатеринбург-Шадринск-Курган» погибла женщина
Происшествия
ГУ МВД РФ по Свердловской области
На 42-м километре дороги федерального значения «Екатеринбург-Шадринск -Курган» погибла пожилая женщина. Её сбила иномарка, за рулём которой тоже находилась женщина.
«КИА Соул» двигалась со стороны Екатеринбурга по направлению к Каменску-Уральскому, когда внезапно на дороге появился человек. Скорость под 100 километров в час не позволила избежать столкновения, хотя попытка сделать это и была предпринята: опытная, с 12-летним стажем водитель пыталась увести автомобиль вправо, - согласно сообщению ГУ МВД РФ по Свердловской области.
Сильный удар убил 64-летнюю нарушительницу правил дорожного движения, рискнувшую перебежать дорогу там, где нет ни пешеходного перехода, ни светофора. Что же касается 45-летней женщины, сидевшей за рулём «КИА», степень её вины будет устанавливаться в ходе расследования обстоятельств ДТП.
«КИА Соул» двигалась со стороны Екатеринбурга по направлению к Каменску-Уральскому, когда внезапно на дороге появился человек. Скорость под 100 километров в час не позволила избежать столкновения, хотя попытка сделать это и была предпринята: опытная, с 12-летним стажем водитель пыталась увести автомобиль вправо, - согласно сообщению ГУ МВД РФ по Свердловской области.
Сильный удар убил 64-летнюю нарушительницу правил дорожного движения, рискнувшую перебежать дорогу там, где нет ни пешеходного перехода, ни светофора. Что же касается 45-летней женщины, сидевшей за рулём «КИА», степень её вины будет устанавливаться в ходе расследования обстоятельств ДТП.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
На Ботанике в Екатеринбурге перебегавшего в неположенном месте дорогу 9-летнего ребенка сбил кроссовер
23 апреля 2022
23 апреля 2022
В аварии в центре Екатеринбурга пострадала 38-летняя женщина
16 апреля 2022
16 апреля 2022