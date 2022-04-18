Прокативший школьников на «делимобиле» учитель из Екатеринбурга устроил ДТП
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Нетрезвый учитель из Екатеринбурга решил покатать своих учеников на «делимобиле» и попал в аварию по дороге к озеру Глухое. В результате ДТП пострадали три школьника.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, 31-летний школьный учитель отвлёкся от дороги и въехал в дерево. Сам мужчина объяснил, что не заметил, как дорога уходит вправо.
«В результате аварии два мальчика 14 лет получили травмы головы, у девочки 15 лет перелом бедра и так же травма головы. Они находились на заднем пассажирском сиденье и не были пристегнуты ремнями безопасности», – пояснили в пресс-группе.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
По результатам освидетельствования у водителя было установлено состояние опьянения. Алкотестер показал значение 0,633 мг/л. Теперь в отношении учителя составлен административный материл за вождение в нетрезвом виде.
Отмечается, что родители школьников не были предупреждены о том, что их дети будут кататься на машине вместе с учителем из своей школы.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, 31-летний школьный учитель отвлёкся от дороги и въехал в дерево. Сам мужчина объяснил, что не заметил, как дорога уходит вправо.
«В результате аварии два мальчика 14 лет получили травмы головы, у девочки 15 лет перелом бедра и так же травма головы. Они находились на заднем пассажирском сиденье и не были пристегнуты ремнями безопасности», – пояснили в пресс-группе.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
По результатам освидетельствования у водителя было установлено состояние опьянения. Алкотестер показал значение 0,633 мг/л. Теперь в отношении учителя составлен административный материл за вождение в нетрезвом виде.
Отмечается, что родители школьников не были предупреждены о том, что их дети будут кататься на машине вместе с учителем из своей школы.
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