Прокативший школьников на «делимобиле» учитель из Екатеринбурга устроил ДТП

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Нетрезвый учитель из Екатеринбурга решил покатать своих учеников на «делимобиле» и попал в аварию по дороге к озеру Глухое. В результате ДТП пострадали три школьника.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, 31-летний школьный учитель отвлёкся от дороги и въехал в дерево. Сам мужчина объяснил, что не заметил, как дорога уходит вправо.«В результате аварии два мальчика 14 лет получили травмы головы, у девочки 15 лет перелом бедра и так же травма головы. Они находились на заднем пассажирском сиденье и не были пристегнуты ремнями безопасности», – пояснили в пресс-группе.По результатам освидетельствования у водителя было установлено состояние опьянения. Алкотестер показал значение 0,633 мг/л. Теперь в отношении учителя составлен административный материл за вождение в нетрезвом виде.Отмечается, что родители школьников не были предупреждены о том, что их дети будут кататься на машине вместе с учителем из своей школы.