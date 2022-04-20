В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзавде» при падении с 15-метровой высоты погиб рабочий

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 24 апреля, в Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» погиб 52-летний мужчина, выполнявший на территории завода строительные работы от подрядной организации.По данным АН «Между строк», рабочий, сорвавшись, упал с 15-метровой высоты и от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Оперативно прибывшие медики лишь констатировали смерть.Как отметил источник новостного агентства, ответственность за обеспечение безопасных условий труда и соблюдения техники безопасности работниками несёт подрядная организация, которая выполняет работы по договору, а не «Уралвагонзавод».