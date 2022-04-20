В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзавде» при падении с 15-метровой высоты погиб рабочий
Происшествия
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Вчера, 24 апреля, в Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» погиб 52-летний мужчина, выполнявший на территории завода строительные работы от подрядной организации.
По данным АН «Между строк», рабочий, сорвавшись, упал с 15-метровой высоты и от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Оперативно прибывшие медики лишь констатировали смерть.
Как отметил источник новостного агентства, ответственность за обеспечение безопасных условий труда и соблюдения техники безопасности работниками несёт подрядная организация, которая выполняет работы по договору, а не «Уралвагонзавод».
По данным АН «Между строк», рабочий, сорвавшись, упал с 15-метровой высоты и от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Оперативно прибывшие медики лишь констатировали смерть.
Как отметил источник новостного агентства, ответственность за обеспечение безопасных условий труда и соблюдения техники безопасности работниками несёт подрядная организация, которая выполняет работы по договору, а не «Уралвагонзавод».
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