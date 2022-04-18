При взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле пострадала пожилая женщина

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Вечером 24 апреля на последнем этаже пятиэтажки на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа. Проживающая в этой квартире пожилая женщина доставлена с ожогами в больницу.В квартире повреждены стекла, двери, внутренние перегородки. Сообщается, что после взрыва газа ничего не загорелось – пожара не было.В полиции рассказали, что газ в доме перекрыт, а существенных повреждений в других квартирах нет.В прокуратуре сообщили, что проконтролируют проверку безопасности жилого дома, в котором произошёл взрыв газа.«Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила взяла на контроль организацию мероприятий по проверке устойчивости конструктивных элементов многоквартирного дома», - указано в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.Также в надзорном ведомстве рассказали, что дадут оценку соблюдения требований законодательства, регулирующего вопросы обслуживания и проверки газового оборудования.