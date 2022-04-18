При взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле пострадала пожилая женщина
Прокуратура взяла на контроль проверку безопасности многоквартирника
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Вечером 24 апреля на последнем этаже пятиэтажки на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа. Проживающая в этой квартире пожилая женщина доставлена с ожогами в больницу.
В квартире повреждены стекла, двери, внутренние перегородки. Сообщается, что после взрыва газа ничего не загорелось – пожара не было.
В полиции рассказали, что газ в доме перекрыт, а существенных повреждений в других квартирах нет.
В прокуратуре сообщили, что проконтролируют проверку безопасности жилого дома, в котором произошёл взрыв газа.
«Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила взяла на контроль организацию мероприятий по проверке устойчивости конструктивных элементов многоквартирного дома», - указано в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.
Также в надзорном ведомстве рассказали, что дадут оценку соблюдения требований законодательства, регулирующего вопросы обслуживания и проверки газового оборудования.
В квартире повреждены стекла, двери, внутренние перегородки. Сообщается, что после взрыва газа ничего не загорелось – пожара не было.
В полиции рассказали, что газ в доме перекрыт, а существенных повреждений в других квартирах нет.
В прокуратуре сообщили, что проконтролируют проверку безопасности жилого дома, в котором произошёл взрыв газа.
«Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила взяла на контроль организацию мероприятий по проверке устойчивости конструктивных элементов многоквартирного дома», - указано в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.
Также в надзорном ведомстве рассказали, что дадут оценку соблюдения требований законодательства, регулирующего вопросы обслуживания и проверки газового оборудования.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В аварии в центре Екатеринбурга пострадала 38-летняя женщина
16 апреля 2022
16 апреля 2022