Нижнетагилец погиб после падения из окна третьего этажа

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Житель Нижнего Тагила выпал из окна третьего этажа. От полученных травм он скончался.По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер, рассказали местным СМИ в СК.Инцидент произошел в пятницу вечером, 22 апреля.