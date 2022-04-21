Нижнетагилец погиб после падения из окна третьего этажа
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Житель Нижнего Тагила выпал из окна третьего этажа. От полученных травм он скончался.
По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер, рассказали местным СМИ в СК.
Инцидент произошел в пятницу вечером, 22 апреля.
По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер, рассказали местным СМИ в СК.
Инцидент произошел в пятницу вечером, 22 апреля.
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