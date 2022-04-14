На Ботанике в Екатеринбурге перебегавшего в неположенном месте дорогу 9-летнего ребенка сбил кроссовер
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу
Вчера вечером в Екатеринбурге на Ботанике 9-летнего ребенка сбил автомобиль. Ребенок с переломом ноги доставлен в больницу, сообщает отделение пропаганды екатеринбургской ГИБДД.
«Рено Каптур» двигался по Самоцветному бульвару в сторону улицы Шварца, в это время 9-летний мальчик решил перебежать дорогу в неположенном месте. Несмотря на попытки водительницы кроссовера избежать столкновения, мальчик получил травмы – с переломом ноги он доставлен в больницу.
Водитель кроссовера в момент ДТП была трезвой, за рулем она ездит 11 лет.
В ГИБДД напомнили, что ответственность за поведение детей на дороге, их знания и умения ориентироваться в транспортной среде лежит в первую очередь на родителях и законных представителях.
«Рено Каптур» двигался по Самоцветному бульвару в сторону улицы Шварца, в это время 9-летний мальчик решил перебежать дорогу в неположенном месте. Несмотря на попытки водительницы кроссовера избежать столкновения, мальчик получил травмы – с переломом ноги он доставлен в больницу.
Водитель кроссовера в момент ДТП была трезвой, за рулем она ездит 11 лет.
В ГИБДД напомнили, что ответственность за поведение детей на дороге, их знания и умения ориентироваться в транспортной среде лежит в первую очередь на родителях и законных представителях.
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