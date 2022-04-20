В Екатеринбурге загорелись квартира и лоджии на двух этажах в многоэтажке
Происшествия
Фото: Марк Лисин / Вечерние ведомости
Сегодня рано утром в 9-этажке на Белинского начался пожар в квартире 6-го этажа, огонь перешел на лоджию, а оттуда распространился и на лоджию этажом выше.
«На площади 46 кв.м повреждены внутренняя отделка, домашнее имущество и лоджия квартиры на 6-ом этаже; внешняя обшивка и внутренняя отделка лоджии квартиры на 7-ом этаже муниципального 9-этажного жилого дома», - рассказали в МЧС.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, восемь человек (из которых трое детей) были эвакуированы спасателями, а до прибытия пожарных самостояте6льно покинули помещения 10 человек.
В 8.20 утра спасатели закончили тушение и проливку конструкций. В тушении было задействовано 12 огнеборцев и 4 единицы техники.
О по страдавших не сообщается.
«На площади 46 кв.м повреждены внутренняя отделка, домашнее имущество и лоджия квартиры на 6-ом этаже; внешняя обшивка и внутренняя отделка лоджии квартиры на 7-ом этаже муниципального 9-этажного жилого дома», - рассказали в МЧС.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, восемь человек (из которых трое детей) были эвакуированы спасателями, а до прибытия пожарных самостояте6льно покинули помещения 10 человек.
В 8.20 утра спасатели закончили тушение и проливку конструкций. В тушении было задействовано 12 огнеборцев и 4 единицы техники.
О по страдавших не сообщается.
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