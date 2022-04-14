В центре Екатеринбурга автомобиль такси с пассажиркой проехал на красный и врезался в трамвай

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В центре столицы Урала, на перекрестке Малышева – Луначарского, автомобиль такси врезался в трамвай. В такси в это время была пассажирка.По некоторым данным, водитель такси ехал на красный сигнал светофора по Малышева в сторону ЖБИ, рассказала очевидица инцидента порталу Е1. Сцепкой трамвай при столкновении задел заднюю дверь такси, где как раз находилась пассажирка.Сотрудники ДПС оказались в момент ДТП рядом, они помогли девушке выбраться из такси. В аварии никто нее пострадал.