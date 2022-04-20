Разбушевавшаяся Чусовая поставила Дегтярск в условия чрезвычайной ситуации

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На этой неделе город Дегтярск Свердловской области живёт под страхом остаться без воды. Причина – размытый рекой Чусовой берег и падение уровня воды на городской плотине. Это привело к тому, что в жилые дома стала поступать грязная вода, а водоснабжение некоторых предприятий было ограничено.Положение настолько серьёзное, что Главное управление МЧС России по Свердловской области взяло на особый контроль работы по восстановлению береговой линии, а из Дегтярска по соседним городам были направлены просьбы о выделении техники для подвоза воды дегтярцам на случай, если ситуация ухудшится. Соответствующие обращения получили администрации Екатеринбурга, Первоуральска, Ревды.Что же касается грязной воды, мэрия Дегтярска попросила жителей города учесть сложность положения и пользоваться той водой, какая есть, но предварительно её кипятить.