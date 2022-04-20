Разбушевавшаяся Чусовая поставила Дегтярск в условия чрезвычайной ситуации
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
На этой неделе город Дегтярск Свердловской области живёт под страхом остаться без воды. Причина – размытый рекой Чусовой берег и падение уровня воды на городской плотине. Это привело к тому, что в жилые дома стала поступать грязная вода, а водоснабжение некоторых предприятий было ограничено.
Положение настолько серьёзное, что Главное управление МЧС России по Свердловской области взяло на особый контроль работы по восстановлению береговой линии, а из Дегтярска по соседним городам были направлены просьбы о выделении техники для подвоза воды дегтярцам на случай, если ситуация ухудшится. Соответствующие обращения получили администрации Екатеринбурга, Первоуральска, Ревды.
Что же касается грязной воды, мэрия Дегтярска попросила жителей города учесть сложность положения и пользоваться той водой, какая есть, но предварительно её кипятить.
Положение настолько серьёзное, что Главное управление МЧС России по Свердловской области взяло на особый контроль работы по восстановлению береговой линии, а из Дегтярска по соседним городам были направлены просьбы о выделении техники для подвоза воды дегтярцам на случай, если ситуация ухудшится. Соответствующие обращения получили администрации Екатеринбурга, Первоуральска, Ревды.
Что же касается грязной воды, мэрия Дегтярска попросила жителей города учесть сложность положения и пользоваться той водой, какая есть, но предварительно её кипятить.
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