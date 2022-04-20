Сухая трава загорелась в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге на площади 2 га загорелась сухая трава. Возгорание произошло во 2-м Системном переулке около 12:40.Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, сначала трава горела на площади 1 га. На место возгорания выехали семь человек на двух спецмашинах.В 13:55 пожарные локализовали возгорание на площади 2 га. Угрозы дальнейшего распостранения огня нет.