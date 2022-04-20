Сухая трава загорелась в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня в Екатеринбурге на площади 2 га загорелась сухая трава. Возгорание произошло во 2-м Системном переулке около 12:40.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, сначала трава горела на площади 1 га. На место возгорания выехали семь человек на двух спецмашинах.
В 13:55 пожарные локализовали возгорание на площади 2 га. Угрозы дальнейшего распостранения огня нет.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, сначала трава горела на площади 1 га. На место возгорания выехали семь человек на двух спецмашинах.
В 13:55 пожарные локализовали возгорание на площади 2 га. Угрозы дальнейшего распостранения огня нет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Краснотурьинске в пожаре погиб человек
18 апреля 2022
18 апреля 2022