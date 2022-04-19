В Первоуральске реагентами засыпали стол сотрудницы управляющей компании
Происшествия
Скриншот видео, распространяемого в соцсети Вконтакте
Житель Первоуральска Константин Пастухов решил радикальным способом указать одной из управляющих компаний города на то, насколько вредны реагенты, которыми посыпают дороги. По его словам, уже 20 лет с гололёдом на дорогах борются веществами, причиняющими вред здоровью.
Для наглядности, первоуралец, работающий кузнецом, обошёл детские площадки города, собрал на них подозрительный песок, которым зимой покрывали лёд, и подсушил его. А затем отнёс в офис управляющей компании, где высыпал на стол одной из сотрудниц, предложив дышать тем же, чем дышат во дворах дети.
Разумеется, женщина предложение отвергла. Кузнецу же возразили, что против гололёда используют минеральную соль, которая совсем не так вредна, как ему кажется.
В соцсетях же, по которым разошёлся видеоролик с поступком первоуральца, поддержали именно кузнеца. Уральцы добавляют в комментариях, что «минеральная соль» почему-то разъедает лапы собакам и так въедается в обувь и одежду, что отстирать её следы не представляется возможным.
Для наглядности, первоуралец, работающий кузнецом, обошёл детские площадки города, собрал на них подозрительный песок, которым зимой покрывали лёд, и подсушил его. А затем отнёс в офис управляющей компании, где высыпал на стол одной из сотрудниц, предложив дышать тем же, чем дышат во дворах дети.
Разумеется, женщина предложение отвергла. Кузнецу же возразили, что против гололёда используют минеральную соль, которая совсем не так вредна, как ему кажется.
В соцсетях же, по которым разошёлся видеоролик с поступком первоуральца, поддержали именно кузнеца. Уральцы добавляют в комментариях, что «минеральная соль» почему-то разъедает лапы собакам и так въедается в обувь и одежду, что отстирать её следы не представляется возможным.
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