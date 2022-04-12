В Екатеринбурге из окна второго этажа выпал двухлетний малыш

«Именно поэтому полиция вновь предупреждает граждан, имеющих малолетних детей, о необходимости внимательно следить за ними. С началом весенне-летнего сезона в городе Екатеринбурге традиционно фиксируется увеличение случаев выпадения малолетних из окон. Обычно они связаны с тем, что дети опираются на москитную сетку в оконном проеме, которая не выдерживает их веса. Либо же ребёнок просто оказывается рядом с открытым окном и по неосторожности выпадает наружу», – напомнили в полиции.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге после падения из окна второго этажа с тяжёлыми травмами был госпитализирован двухгодовалый малыш. Инцидент произошёл в Кировском районе в доме на улице Мурзинская.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, малолетний мальчик выпал из окна квартиры, в которой проживает вместе с мамой и 10-летним братом. Всё произошло, когда родительница отлучилась из дома, чтобы пойти к своей знакомой. Приглядывать за малышом остался старший ребёнок.Школьник объяснил, что уходил на кухню, пока его младший брат оставался в комнате. Однако, вернувшись, не обнаружил малыша. Оказалось, пока старший брат отходил, малолетний ребёнок забрался на подоконник и упал, вывалившись наружу.«При падении пострадавший получил тяжёлую черепно-мозговую травму, множественные переломы свода и основания черепа, перелом нескольких рёбер, а также компрессионный перелом позвоночника», – рассказали в пресс-группе.По итогам проверки мать малыша привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.