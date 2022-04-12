В Екатеринбурге из окна второго этажа выпал двухлетний малыш
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге после падения из окна второго этажа с тяжёлыми травмами был госпитализирован двухгодовалый малыш. Инцидент произошёл в Кировском районе в доме на улице Мурзинская.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, малолетний мальчик выпал из окна квартиры, в которой проживает вместе с мамой и 10-летним братом. Всё произошло, когда родительница отлучилась из дома, чтобы пойти к своей знакомой. Приглядывать за малышом остался старший ребёнок.
Школьник объяснил, что уходил на кухню, пока его младший брат оставался в комнате. Однако, вернувшись, не обнаружил малыша. Оказалось, пока старший брат отходил, малолетний ребёнок забрался на подоконник и упал, вывалившись наружу.
«При падении пострадавший получил тяжёлую черепно-мозговую травму, множественные переломы свода и основания черепа, перелом нескольких рёбер, а также компрессионный перелом позвоночника», – рассказали в пресс-группе.
По итогам проверки мать малыша привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, малолетний мальчик выпал из окна квартиры, в которой проживает вместе с мамой и 10-летним братом. Всё произошло, когда родительница отлучилась из дома, чтобы пойти к своей знакомой. Приглядывать за малышом остался старший ребёнок.
Школьник объяснил, что уходил на кухню, пока его младший брат оставался в комнате. Однако, вернувшись, не обнаружил малыша. Оказалось, пока старший брат отходил, малолетний ребёнок забрался на подоконник и упал, вывалившись наружу.
«При падении пострадавший получил тяжёлую черепно-мозговую травму, множественные переломы свода и основания черепа, перелом нескольких рёбер, а также компрессионный перелом позвоночника», – рассказали в пресс-группе.
По итогам проверки мать малыша привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
«Именно поэтому полиция вновь предупреждает граждан, имеющих малолетних детей, о необходимости внимательно следить за ними. С началом весенне-летнего сезона в городе Екатеринбурге традиционно фиксируется увеличение случаев выпадения малолетних из окон. Обычно они связаны с тем, что дети опираются на москитную сетку в оконном проеме, которая не выдерживает их веса. Либо же ребёнок просто оказывается рядом с открытым окном и по неосторожности выпадает наружу», – напомнили в полиции.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!