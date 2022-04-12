Пьяный водитель перевернувшегося в Первоуральске автомобиля пустился в бега

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Не совсем ординарное дорожно-транспортное происшествие зафиксировано ранним утром среды в Первоуральске. Активное участие в нём принимал только один человек, но пострадали машины нескольких граждан.Во дворе жилого дома, расположенного на улице Трубников, перевернулась машина марки «Chery QQ6» золотистого цвета. При этом ею были задеты ещё несколько машин, припаркованные во дворе. «Китаец» так и остался лежать на крыше до прибытия сотрудников МЧС и ГИБДД. А вот его водитель дожидаться никого не стал – он выбрался из перевёрнутого автомобиля и дал дёру.По словам очевидцев, приведённым ВК-сообществом «Инцидент. Первоуральск», виновник происшествия был сильно пьян. Чтобы проделать свой незапланированный трюк, ему понадобилось на большой скорости въехать колесом в люк канализационного колодца, а затем врезаться в дерево. Беглеца разыскивают, и не только сотрудники правоохранительных органов, но и владельцы получивших повреждения машин.