Во вторник вечером едва не сгорел центр занятости города Краснотурьинск

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Беспокойно закончился вчерашний вторник для краснотурьинских пожарных. В 21:14 им поступил звонок от сторожа городского центр занятости, расположенного на улице Ленина. Взволнованный мужчина сообщил, что в здании сработала пожарная сигнализация. Прибывшие к месту вызова специалисты пожаротушения осмотрели здание и обнаружили огонь в подвальной части строения.Благодаря своевременному обращению сторожа и оперативности пожарных, огненная стихия не успела распространиться на другие помещения – была «задушена в зародыше», на что понадобилось всего около минуты, - сообщила общественно-политическая газета Краснотурьинска «Заря Урала».Как удалось установить при дальнейшем осмотре подвального помещения, горел оставленный мусор. Причём, загорелся он не сам по себе – ему помогли загореться злоумышленники. Предположительно – решившие похулиганить таким образом подростки. При ином раскладе их шалость могла привести к многомиллионному ущербу для государства и города, и к уничтожению документации, хранящейся в городском центре занятости.