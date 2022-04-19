Во вторник вечером едва не сгорел центр занятости города Краснотурьинск
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
Беспокойно закончился вчерашний вторник для краснотурьинских пожарных. В 21:14 им поступил звонок от сторожа городского центр занятости, расположенного на улице Ленина. Взволнованный мужчина сообщил, что в здании сработала пожарная сигнализация. Прибывшие к месту вызова специалисты пожаротушения осмотрели здание и обнаружили огонь в подвальной части строения.
Благодаря своевременному обращению сторожа и оперативности пожарных, огненная стихия не успела распространиться на другие помещения – была «задушена в зародыше», на что понадобилось всего около минуты, - сообщила общественно-политическая газета Краснотурьинска «Заря Урала».
Как удалось установить при дальнейшем осмотре подвального помещения, горел оставленный мусор. Причём, загорелся он не сам по себе – ему помогли загореться злоумышленники. Предположительно – решившие похулиганить таким образом подростки. При ином раскладе их шалость могла привести к многомиллионному ущербу для государства и города, и к уничтожению документации, хранящейся в городском центре занятости.
Благодаря своевременному обращению сторожа и оперативности пожарных, огненная стихия не успела распространиться на другие помещения – была «задушена в зародыше», на что понадобилось всего около минуты, - сообщила общественно-политическая газета Краснотурьинска «Заря Урала».
Как удалось установить при дальнейшем осмотре подвального помещения, горел оставленный мусор. Причём, загорелся он не сам по себе – ему помогли загореться злоумышленники. Предположительно – решившие похулиганить таким образом подростки. При ином раскладе их шалость могла привести к многомиллионному ущербу для государства и города, и к уничтожению документации, хранящейся в городском центре занятости.
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