В Екатеринбурге спасатели вытащили провалившегося в коллектор ребенка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера вечером, 19 апреля, в Екатеринбурге в районе дублера Сибирского тракта в коллектор провалился ребенок. Из ловушки его вызволили спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, спасатели установили специальный трипод с лебедкой и спустились к ребенку, после чего подняли его на поверхность и отогрели в служебном автомобиле.«Осмотр показал, что ребёнок при падении не получил травм и значительных повреждений. Медицинская помощь мальчику не понадобилась», – сообщили в МЧС.