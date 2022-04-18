В Екатеринбурге спасатели вытащили провалившегося в коллектор ребенка
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Вчера вечером, 19 апреля, в Екатеринбурге в районе дублера Сибирского тракта в коллектор провалился ребенок. Из ловушки его вызволили спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, спасатели установили специальный трипод с лебедкой и спустились к ребенку, после чего подняли его на поверхность и отогрели в служебном автомобиле.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
«Осмотр показал, что ребёнок при падении не получил травм и значительных повреждений. Медицинская помощь мальчику не понадобилась», – сообщили в МЧС.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, спасатели установили специальный трипод с лебедкой и спустились к ребенку, после чего подняли его на поверхность и отогрели в служебном автомобиле.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
«Осмотр показал, что ребёнок при падении не получил травм и значительных повреждений. Медицинская помощь мальчику не понадобилась», – сообщили в МЧС.
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