Из пожара в доме на улице Восстания в Екатеринбурге спасли 7 человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня утром, около 06.00 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на улице Восстания в Екатеринбурге. На площади 35 метров горела квартира на 2-м этаже. По данным МЧС, есть пострадавшие.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств по лестничным маршам спасены 7 человек, среди которых 2 ребенка. Также спасателями были эвакуированы 21 человек, в том числе 4 несовершеннолетних.
В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 17 спасателей. В 06.25 огонь был локализирован, а в 06.26 ликвидировано открытое горение.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств по лестничным маршам спасены 7 человек, среди которых 2 ребенка. Также спасателями были эвакуированы 21 человек, в том числе 4 несовершеннолетних.
В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 17 спасателей. В 06.25 огонь был локализирован, а в 06.26 ликвидировано открытое горение.
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