Всего за 2 минуты пожарные потушили горящий джип в селе Кашино под Сысертью
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
В селе Кашино, что находится вблизи города Сысерть, в ночь с понедельника на вторник сгорел автомобиль.
Горела машина марки «Jeep Grand Cherokee», припаркованная на улице Ленина. Возгорание произошло примерно в полночь, а тревожный сигнал пожарным поступил в 00:24. По данным пресс-службы Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций РФ, объём пожара составил 2 квадратных метра.
На место происшествия были направлены 2 единицы пожарной техники и 10 человек личного состава. Им понадобилось всего 2 минуты, чтобы полностью погасить огонь. Но автомобиль к тому моменту успел серьёзно пострадать: выгорели моторный отсек и салон джипа.
Горела машина марки «Jeep Grand Cherokee», припаркованная на улице Ленина. Возгорание произошло примерно в полночь, а тревожный сигнал пожарным поступил в 00:24. По данным пресс-службы Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций РФ, объём пожара составил 2 квадратных метра.
На место происшествия были направлены 2 единицы пожарной техники и 10 человек личного состава. Им понадобилось всего 2 минуты, чтобы полностью погасить огонь. Но автомобиль к тому моменту успел серьёзно пострадать: выгорели моторный отсек и салон джипа.
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