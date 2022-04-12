Всего за 2 минуты пожарные потушили горящий джип в селе Кашино под Сысертью

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В селе Кашино, что находится вблизи города Сысерть, в ночь с понедельника на вторник сгорел автомобиль.Горела машина марки «Jeep Grand Cherokee», припаркованная на улице Ленина. Возгорание произошло примерно в полночь, а тревожный сигнал пожарным поступил в 00:24. По данным пресс-службы Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций РФ, объём пожара составил 2 квадратных метра.На место происшествия были направлены 2 единицы пожарной техники и 10 человек личного состава. Им понадобилось всего 2 минуты, чтобы полностью погасить огонь. Но автомобиль к тому моменту успел серьёзно пострадать: выгорели моторный отсек и салон джипа.