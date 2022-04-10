В Первоуральске после сообщения о минировании школы эвакуировали учеников
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня, 19-го апреля в городе Первоуральск Свердловской области не дали спокойно поучиться ученикам школы №7 (улица Строителей, 7). В первой половине дня подъехали полицейские машины и карета «Скорой помощи». Детей и преподавательский состав вывели на улицу.
Первоначально некоторым школьникам подумалось, что произошёл пожар на 3-м этаже здания. Но вскоре выяснилось, что оперативную эвакуацию провели не из-за пожара (которого не было), а из-за анонимного электронного сообщения, в котором сообщалось, что школа заминирована. Впрочем, никакой взрывчатки в итоге тоже не обнаружилось.
Хоть тревога оказалась ложной, уроки для многих учеников в этот день были сорваны. Большую часть детей попросту отправили по домам, других временно разместили в школе №1, где для них занятия продолжили.
Напомним, что большая волна «минирований» общественных учреждений прокатилась по России в самом начале 2022-го года. Десятки сообщений о взрывчатке, якобы установленной в школах, вузах и других публичных заведениях, после проверок оказались ложными.
Первоначально некоторым школьникам подумалось, что произошёл пожар на 3-м этаже здания. Но вскоре выяснилось, что оперативную эвакуацию провели не из-за пожара (которого не было), а из-за анонимного электронного сообщения, в котором сообщалось, что школа заминирована. Впрочем, никакой взрывчатки в итоге тоже не обнаружилось.
Хоть тревога оказалась ложной, уроки для многих учеников в этот день были сорваны. Большую часть детей попросту отправили по домам, других временно разместили в школе №1, где для них занятия продолжили.
Напомним, что большая волна «минирований» общественных учреждений прокатилась по России в самом начале 2022-го года. Десятки сообщений о взрывчатке, якобы установленной в школах, вузах и других публичных заведениях, после проверок оказались ложными.
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