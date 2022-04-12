В уральской столице водитель «Hyundai» сбил 5-летнего мальчика
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня утром, около 07.35, возле дома №13 на улице Маневровая водитель «Hyundai Solaris» выехал на тротуар, где сбил 5-летнего мальчика. С травмами груди и спины ребенок был доставлен в больницу.
Как рассказала полицейским мама мальчика, они направлялись на трамвайную остановку, чтобы поехать в детский сад. По ее словам, они стояли перед пешеходным переходом в ожидании зеленого сигнала светофора, когда на тротуар выехал автомобиль. Мама с ребенком стали отбегать в сторону, но машина задела мальчика.
Водитель «Hyundai Solaris» объяснил инспекторам, что выехал на тротуар, так как уходил от столкновения с автомобилем «BMW», который поворачивал на перекрестке.
«Госавтоинспекторы уже нашли водителя "BMW" и разбираются в обстоятельствах происшествия», – сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.
Как рассказала полицейским мама мальчика, они направлялись на трамвайную остановку, чтобы поехать в детский сад. По ее словам, они стояли перед пешеходным переходом в ожидании зеленого сигнала светофора, когда на тротуар выехал автомобиль. Мама с ребенком стали отбегать в сторону, но машина задела мальчика.
Водитель «Hyundai Solaris» объяснил инспекторам, что выехал на тротуар, так как уходил от столкновения с автомобилем «BMW», который поворачивал на перекрестке.
«Госавтоинспекторы уже нашли водителя "BMW" и разбираются в обстоятельствах происшествия», – сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.
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