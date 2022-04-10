В Екатеринбурге в доме на Варшавской произошёл пожар из-за короткого замыкания
Происшествия
Фото архивное, Вечерние ведомости
В ночь с 18 по 19 апреля на улице Варшавская, 22 произошёл пожар. В квартире двухэтажного дома произошло короткое замыкание, сообщает пресс-служба управления МЧС по Свердловской области.
Квартира, в которой произошло возгорание, находится на первом этаже.
До прибытия огнеборцев, самостоятельно эвакуировались 15 человек, среди которых 6 детей. Ещё двое были спасены с помощью специальных устройств пожарными.
Пожар удалось потушить за десять минут. Для этого были задействованы 4 единицы техники и 16 работников МЧС.
Квартира, в которой произошло возгорание, находится на первом этаже.
До прибытия огнеборцев, самостоятельно эвакуировались 15 человек, среди которых 6 детей. Ещё двое были спасены с помощью специальных устройств пожарными.
Пожар удалось потушить за десять минут. Для этого были задействованы 4 единицы техники и 16 работников МЧС.
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