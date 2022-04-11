Более сорока уральцев пострадали от укусов клещей в этом году

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

В Свердловской области наступает сезон клещей. От их укусов уже пострадало 43 уральца, в том числе 12 детей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.В прошлом году к этому времени количество пострадавших насчитывало более тысячи человек. Случаев заболевания клещевыми инфекциями нет.Клещи покусали людей в 16 городах Свердловской области. Наиболее часто клещи встречаются в крупных городах: Нижний Тагил (10 случаев), Каменс-Уральский (9 случаев), Екатеринбург (8 случаев).В этом году из-за погодных условий ещё не провели антиклещевую обработку. Поэтому советуем проявить внимательность или подумать над прививкой от клещевого энцефалита.