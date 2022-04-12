В Краснотурьинске в пожаре погиб человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В понедельник, 18-го апреля, в Краснотурьинске произошёл пожар в жилом доме №9 на улице Фурманова. Возгорание произошло в первой половине дня, примерно в 12:30, - сообщает издание «Вечерний Краснотурьинск».Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что огнём охвачена квартира №38. В процессе борьбы с огненной стихией в квартире было найдено бездыханное тело хозяина – мужчины 1980-го года рождения. По утверждению соседей, погибший проживал один и злоупотреблял распитием алкогольных напитков.По предварительным данным, мужчина задохнулся, надышавшись едким дымом. А вот по какой причине возник пожар ещё предстоит выяснить. К расследованию обстоятельств ЧП подключились сотрудники МВД.