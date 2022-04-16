В нижнетагильской ИК-13 скончался 51-летний заключенный
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На прошлой неделе, 13 апреля, в исправительной колонии №13 Нижнего Тагила в камере следственного изолятора нашли без признаков жизни 51-летенего заключенного, осужденного за насильственные действия сексуального характера.
Как рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко, на место происшествия прибыли медицинские работники учреждения, однако реанимационные действия не принесли результата.
Отмечается, что признаков насильственной смерти у погибшего зафиксировано не было. По факту инцидента проводится проверка.
Как рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко, на место происшествия прибыли медицинские работники учреждения, однако реанимационные действия не принесли результата.
Отмечается, что признаков насильственной смерти у погибшего зафиксировано не было. По факту инцидента проводится проверка.
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