В нижнетагильской ИК-13 скончался 51-летний заключенный

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На прошлой неделе, 13 апреля, в исправительной колонии №13 Нижнего Тагила в камере следственного изолятора нашли без признаков жизни 51-летенего заключенного, осужденного за насильственные действия сексуального характера.Как рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко, на место происшествия прибыли медицинские работники учреждения, однако реанимационные действия не принесли результата.Отмечается, что признаков насильственной смерти у погибшего зафиксировано не было. По факту инцидента проводится проверка.