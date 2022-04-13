Спортсмен из Екатеринбурга пострадал на озере Тугоярск в Челябинской области
Происшествия
Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области
В Челябинской области на озере Тугоярск пострадал 67-летний спортсмен из Екатеринбурга. Сообщается, что он занимался кайтсерфингом – катанием на доске по воде с кайтом (большим воздушным змеем).
Как рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области, мужчина не справился с куполом из-за порывистого ветра с переменным направлением и упал на лед. В результате спортсмен получил серьезные травмы. Точный диагноз на данный момент неизвестен.
«Даже в слабый ветер по воде кайты способны развивать скорость до 70 км/ч, а при хорошем ветре скорость мгновенно становиться экстремальной, при которой каждая ошибка имеет серьёзные последствия», – рассказали в спасательной службе.
Товарищи из группы фрирайдеров, с которыми катался екатеринбуржец, вызвали скорую помощь, но эвакуировать со льда озера 67-летнего кайтсерфингиста смогли лишь спасатели. Осмотрев пострадавшего, они оказали первую помощь, и при помощи спинального щита доставили до машины скорой помощи и передали медикам.
Как рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области, мужчина не справился с куполом из-за порывистого ветра с переменным направлением и упал на лед. В результате спортсмен получил серьезные травмы. Точный диагноз на данный момент неизвестен.
«Даже в слабый ветер по воде кайты способны развивать скорость до 70 км/ч, а при хорошем ветре скорость мгновенно становиться экстремальной, при которой каждая ошибка имеет серьёзные последствия», – рассказали в спасательной службе.
Товарищи из группы фрирайдеров, с которыми катался екатеринбуржец, вызвали скорую помощь, но эвакуировать со льда озера 67-летнего кайтсерфингиста смогли лишь спасатели. Осмотрев пострадавшего, они оказали первую помощь, и при помощи спинального щита доставили до машины скорой помощи и передали медикам.
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