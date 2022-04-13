Спортсмен из Екатеринбурга пострадал на озере Тугоярск в Челябинской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Челябинской области на озере Тугоярск пострадал 67-летний спортсмен из Екатеринбурга. Сообщается, что он занимался кайтсерфингом – катанием на доске по воде с кайтом (большим воздушным змеем).Как рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области, мужчина не справился с куполом из-за порывистого ветра с переменным направлением и упал на лед. В результате спортсмен получил серьезные травмы. Точный диагноз на данный момент неизвестен.«Даже в слабый ветер по воде кайты способны развивать скорость до 70 км/ч, а при хорошем ветре скорость мгновенно становиться экстремальной, при которой каждая ошибка имеет серьёзные последствия», – рассказали в спасательной службе.Товарищи из группы фрирайдеров, с которыми катался екатеринбуржец, вызвали скорую помощь, но эвакуировать со льда озера 67-летнего кайтсерфингиста смогли лишь спасатели. Осмотрев пострадавшего, они оказали первую помощь, и при помощи спинального щита доставили до машины скорой помощи и передали медикам.