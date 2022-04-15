Для выявления горящих торфяников в Свердловской области запустят квадрокоптеры

11.52 Воскресенье, 17 апреля 2022
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Для оперативного выявления горящих торфяников в Свердловской области в 2022 году сотрудники МЧС будут запускать квадрокоптеры с тепловизорами. Также буду использовать видеокамеры, установленные на вышках сотовой связи.

«Продолжится наземный и авиационный мониторинг, в случае необходимости будут исследованы спутниковые снимки», – уточнили в департаменте информационной политики региона.

Начальник отдела управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Свердловской области Евгений Бондарь объяснил, что возгорание торфяников не всегда происходит из-за человеческого фактора.

«В засушливый жаркий сезон влажность торфа уменьшается. Если она становится менее 72%, то в торфянике начинают происходить особые химические реакции, которые приводят к выделению тепла. Происходит самовозгорание», – рассказал Евгений Бондарь.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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