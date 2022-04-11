В аварии в центре Екатеринбурга пострадала 38-летняя женщина
Происшествия
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня в центре Екатеринбурга на регулируемом перекрестке столкнулись автомобили «Toyota» и «Hyundai». В результате аварии пострадала 38-летняя женщина.
Инцидент произошел около 13.30 около дома №12 по улице Белинского. По предварительным данным, «Toyota» при повороте налево столкнулась с «Hyundai», двигавшейся в попутном направлении. От удара автомобили отбросило на опору светофора и стойку с дорожным знаком.
«В результате аварии пострадала 38-летняя пассажирка "Hyundai". С травмами головы ее доставили в больницу», – рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.
Инцидент произошел около 13.30 около дома №12 по улице Белинского. По предварительным данным, «Toyota» при повороте налево столкнулась с «Hyundai», двигавшейся в попутном направлении. От удара автомобили отбросило на опору светофора и стойку с дорожным знаком.
«В результате аварии пострадала 38-летняя пассажирка "Hyundai". С травмами головы ее доставили в больницу», – рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.
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