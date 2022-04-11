В Екатеринбурге 11-летний школьник случайно прострелил себе руку
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 11-летний школьник случайно выстрелил себе в руку из травматического пистолета. Отмечается, что его жизни ничего не угрожает.
Инцидент произошел вчера, 15 апреля. По данному факту уже организована проверка, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Маму школьника привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Инцидент произошел вчера, 15 апреля. По данному факту уже организована проверка, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Маму школьника привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
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