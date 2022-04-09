В дорожной аварии под Первоуральском человека убило отлетевшим крылом грузовика
Происшествия
Фото: ГИБДД Первоуральска
На трассе Пермь – Екатеринбург утром пятницы, 15-го апреля произошло ДТП со смертельным исходом. В районе Первоуральска около 07:00 у грузового автомобиля марки MAN лопнуло колесо. Тяжёлую машину повело в сторону, из-за чего она выехала на встречную полосу.
На встречной полосе MAN зацепил внедорожник Isuzu. Левое крыло грузовика от удара оторвалось. Оно пролетело несколько метров и врезалось в лобовое стекло другой иномарки – «Renault Logan». Стекло не выдержало такой нагрузки, лопнуло, и крыло ударило человека, сидящего за рулём. Водитель погиб на месте.
Все остальные участники дорожно-транспортного происшествия, включая 4-х пассажиров «Рено», не пострадали. Расследованием всех обстоятельств аварии занялись сотрудники ГИБДД Первоуральска.
Про погибшего известно, что ему было 40 лет. Проживал мужчина в Нижнесергинском районе Свердловской области.
На встречной полосе MAN зацепил внедорожник Isuzu. Левое крыло грузовика от удара оторвалось. Оно пролетело несколько метров и врезалось в лобовое стекло другой иномарки – «Renault Logan». Стекло не выдержало такой нагрузки, лопнуло, и крыло ударило человека, сидящего за рулём. Водитель погиб на месте.
Все остальные участники дорожно-транспортного происшествия, включая 4-х пассажиров «Рено», не пострадали. Расследованием всех обстоятельств аварии занялись сотрудники ГИБДД Первоуральска.
Про погибшего известно, что ему было 40 лет. Проживал мужчина в Нижнесергинском районе Свердловской области.
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