В дорожной аварии под Первоуральском человека убило отлетевшим крылом грузовика

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На трассе Пермь – Екатеринбург утром пятницы, 15-го апреля произошло ДТП со смертельным исходом. В районе Первоуральска около 07:00 у грузового автомобиля марки MAN лопнуло колесо. Тяжёлую машину повело в сторону, из-за чего она выехала на встречную полосу.На встречной полосе MAN зацепил внедорожник Isuzu. Левое крыло грузовика от удара оторвалось. Оно пролетело несколько метров и врезалось в лобовое стекло другой иномарки – «Renault Logan». Стекло не выдержало такой нагрузки, лопнуло, и крыло ударило человека, сидящего за рулём. Водитель погиб на месте.Все остальные участники дорожно-транспортного происшествия, включая 4-х пассажиров «Рено», не пострадали. Расследованием всех обстоятельств аварии занялись сотрудники ГИБДД Первоуральска.Про погибшего известно, что ему было 40 лет. Проживал мужчина в Нижнесергинском районе Свердловской области.