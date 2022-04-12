В Екатеринбурге на кольце у Компрессорного неизвестный избил женщину и скрылся

Анастасия Таначева © Вечерние ведомости

В пробке у развязки возле въезда в микрорайон Компрессорный в Екатеринбурге произошел конфликт из-за того, что женщина попыталась заехать на кольцо перед мужчиной, а он не пропустил и поцарапал её машину. После чего намеревался уехать с места происшествия, а после попыток женщины остановить его, ударил ее по лицу несколько раз.По замечаниям очевидцев, от нападавшего сильно пахло спиртным.— Я отвезла ребёнка в школу на ЖБИ и возвращалась в Компрессорный. Мужчина поцарапал мне машину, — рассказала E1.RU пострадавшая Людмила. — Он выскочил, вытащил меня из машины. Начал материть, а потом избивать. Соседние машины остановились.Несколько молодых людей вышли из машин, чтобы оказать помощь женщине.— Я находился в четырёх машинах от этого всего и не видел, как всё началось. Выскочил, когда он уже махал руками. И ещё несколько мужчин вышли, — рассказал очевидец происшествия Дмитрий. — Я ему сказал: «Вы что делаете-то? Взрослый же мужик! Зачем кидаетесь на женщину, в своём уме?» И когда мы разговаривали, от него несло алкоголем. Либо выпивший, либо с похмелья сильного был. Я ему сказал об этом, он сразу сел в машину и скрылся с места ДТП.Людмила в травмпункте снимает побои. Позже она планирует обратиться в правоохранительные органы со снимками водителя и автомобиля, которые успели сделать очевидцы.