Водитель минивэна в Екатеринбурге сбил велосипедиста
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
На улице Восточная в Екатеринбурге водитель минивэна сбил велосипедиста. ДТП произошло сегодня в 06:45.
Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Nissan Serena на перекрестке Челюскинцев – Восточная поворачивал направо на улицу Восточная и допустил наезд на велосипедиста, который пересекал дорогу, не спешившись.
В результате 39-летнего велосипедиста доставили в больницу с травмой ноги. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.
Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Nissan Serena на перекрестке Челюскинцев – Восточная поворачивал направо на улицу Восточная и допустил наезд на велосипедиста, который пересекал дорогу, не спешившись.
В результате 39-летнего велосипедиста доставили в больницу с травмой ноги. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.
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