Водитель минивэна в Екатеринбурге сбил велосипедиста

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На улице Восточная в Екатеринбурге водитель минивэна сбил велосипедиста. ДТП произошло сегодня в 06:45.Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Nissan Serena на перекрестке Челюскинцев – Восточная поворачивал направо на улицу Восточная и допустил наезд на велосипедиста, который пересекал дорогу, не спешившись.В результате 39-летнего велосипедиста доставили в больницу с травмой ноги. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.