В Екатеринбурге на Сортировке столкнулись трамвай и автобус

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В Екатеринбурге сегодня утром на Сортировке столкнулись трамвай и автобус. ДТП произошло на перекрестке Ватутина - Техническая.По некоторым данным, столкнулись трамвай, двигающийся по маршруту № 7 и автобус № 68. По информации портала е1, в момент аварии на перекрестке не работал светофор.По информации ГИБДД, по этой аварии обращений не было.