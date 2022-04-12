В Екатеринбурге на Сортировке столкнулись трамвай и автобус
Происшествия
Скрин видео портала е1
В Екатеринбурге сегодня утром на Сортировке столкнулись трамвай и автобус. ДТП произошло на перекрестке Ватутина - Техническая.
По некоторым данным, столкнулись трамвай, двигающийся по маршруту № 7 и автобус № 68. По информации портала е1, в момент аварии на перекрестке не работал светофор.
По информации ГИБДД, по этой аварии обращений не было.
По некоторым данным, столкнулись трамвай, двигающийся по маршруту № 7 и автобус № 68. По информации портала е1, в момент аварии на перекрестке не работал светофор.
По информации ГИБДД, по этой аварии обращений не было.
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