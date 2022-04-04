В посёлке Старатель возле Нижнего Тагила случился пожар, угрожавший перекинуться на лес

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

С приходом весны в России начинается дачный сезон, со всеми вытекающими отсюда «прелестями», в том числе – с повышающейся опасностью возникновения загородных пожаров. Свердловская область в этом смысле – не исключение, и во вторник вечером здесь уже едва не вспыхнул лес, оказавшийся рядом с загоревшимся дачным домиком.Пожар начался в 11- часу вечера в коллективном саду «Старатель- 2», который находится в посёлке Старатель возле Нижнего Тагила. В двухэтажном деревянном здании хозяева и их гости решили растопить печь, да перестарались – между перекрытием второго этажа и чердаком возникло возгорание. К счастью, это вовремя заметили и попытались потушить огонь собственными силами. Когда это не получилось, вызвали специалистов по пожаротушению.Огнеборцы прибыли на место происшествия, когда огонь уже буйствовал на площадь в 40 квадратных метров. И, хоть пожар потушили довольно быстро, в здании обгорели стены, кровля, чердачное перекрытие, - сообщает ВК-паблик «Инцидент. Нижний Тагил». К счастью, обошлось, и искры от пожара не разлетелись в лес, который находится в непосредственной близости от сгоревшего дома. Иначе, пожарным пришлось бы тушить ещё и лесной массив.