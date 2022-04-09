В результате столкновения легкового автомобиля с КАМАЗом в Екатеринбурге погибли 2 человека

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Смертельное ДТП произошло вчера вечером (12-го апреля в 21:00) в Екатеринбурге. В самом начале улицы Шефской (микрорайон Эльмаш) столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте.Иномарка «Toyota Corolla» ехала со стороны улицы Фронтовых Бригад. Не доезжая до Промышленного переулка, водитель «Тойоты» слишком близко подвёл своё транспортное средство к другой иномарке – «Пежо 308» - которая двигалась в ту же сторону. От удара «Тойоту» увело на полосу встречного движения, где её и смял «КАМАЗ».Личности погибших во вчерашнем ДТП не афишируются. По предварительным данным, виновником произошедшей аварии был водитель «Тойоты». По злой иронии, погибли два человека всего в паре метров от бетонного забора, за которым находится Восточное кладбище Екатеринбурга.