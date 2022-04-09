В результате столкновения легкового автомобиля с КАМАЗом в Екатеринбурге погибли 2 человека
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу
Смертельное ДТП произошло вчера вечером (12-го апреля в 21:00) в Екатеринбурге. В самом начале улицы Шефской (микрорайон Эльмаш) столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте.
Иномарка «Toyota Corolla» ехала со стороны улицы Фронтовых Бригад. Не доезжая до Промышленного переулка, водитель «Тойоты» слишком близко подвёл своё транспортное средство к другой иномарке – «Пежо 308» - которая двигалась в ту же сторону. От удара «Тойоту» увело на полосу встречного движения, где её и смял «КАМАЗ».
Личности погибших во вчерашнем ДТП не афишируются. По предварительным данным, виновником произошедшей аварии был водитель «Тойоты». По злой иронии, погибли два человека всего в паре метров от бетонного забора, за которым находится Восточное кладбище Екатеринбурга.
Иномарка «Toyota Corolla» ехала со стороны улицы Фронтовых Бригад. Не доезжая до Промышленного переулка, водитель «Тойоты» слишком близко подвёл своё транспортное средство к другой иномарке – «Пежо 308» - которая двигалась в ту же сторону. От удара «Тойоту» увело на полосу встречного движения, где её и смял «КАМАЗ».
Личности погибших во вчерашнем ДТП не афишируются. По предварительным данным, виновником произошедшей аварии был водитель «Тойоты». По злой иронии, погибли два человека всего в паре метров от бетонного забора, за которым находится Восточное кладбище Екатеринбурга.
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Водитель фуры насмерть сбил шедшего по ЕКАД пешехода
12 апреля 2022
12 апреля 2022