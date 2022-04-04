В Среднеуральске на Исетском озере спасли двух провалившихся под лед рыбаков
Происшествия
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня утром в Среднеуральске двое уральцев, отправившихся на рыбалку, на Исетское озеро провалились под лед. Рыбакам удалось самостоятельно выбраться на лед, после чего они стали ждать прибытия спасателей.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, подразделение Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона и спасатели Уральского поисково-спасательного отряда МЧС России незамедлительно выдвинулись на поиски застрявших посреди озера рыбаков. Сами спасатели передвигались на надувной резиновой лодке «Фрегат»
«Спустя 10 минут рыбаки были обнаружены, и спасатели приступили к транспортировке пострадавших к берегу. Из-за неустойчивого ледового покрова продвижение к берегу оказалось невозможно, в связи с чем было принято решение для привлечения вертолета "Ми-8" МЧС России», – рассказали в МЧС.
С помощью спускового роликового устройства рыбаки были подняты на борт вертолета, после чего их доставили в аэропорт «Кольцово». Состояние уральцев оценивается, как удовлетворительное. Всего к спасательной операции привлекались 14 человек и 4 единицы спецтехники.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, подразделение Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона и спасатели Уральского поисково-спасательного отряда МЧС России незамедлительно выдвинулись на поиски застрявших посреди озера рыбаков. Сами спасатели передвигались на надувной резиновой лодке «Фрегат»
«Спустя 10 минут рыбаки были обнаружены, и спасатели приступили к транспортировке пострадавших к берегу. Из-за неустойчивого ледового покрова продвижение к берегу оказалось невозможно, в связи с чем было принято решение для привлечения вертолета "Ми-8" МЧС России», – рассказали в МЧС.
С помощью спускового роликового устройства рыбаки были подняты на борт вертолета, после чего их доставили в аэропорт «Кольцово». Состояние уральцев оценивается, как удовлетворительное. Всего к спасательной операции привлекались 14 человек и 4 единицы спецтехники.
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