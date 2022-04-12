Водительница «Kia Rio» сбила 15-летнего подростка в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Вчера вечером, около, 18.20 в Екатеринбурге произошла авария с участием несовершеннолетнего. Водительница «Kia Rio» сбила 15-летнего подростка, который неожиданно для женщины выбежал из-за автомобиля, стоящего с краю дороги.
Инцидент произошел на улице Амундсена около дома №73. В результате происшествия подросток получил ушибы обеих ног и был доставлен в больницу, сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Сотрудники полиции установили, что за рулем «Kia Rio» была 24-летняя девушка со стажем вождения – 7 лет. За это время она привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 13 раз.
«Водитель пояснила, что двигалась по дворовой территории, когда неожиданно из-за стоящей слева автомашины выбежал мальчик. Она применила экстренное торможение, но наезда избежать не удалось», – рассказали в пресс-группе.
Напомним, что вчера днем в уральской столице произошла еще одна авария с участием подростка.
Инцидент произошел на улице Амундсена около дома №73. В результате происшествия подросток получил ушибы обеих ног и был доставлен в больницу, сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Сотрудники полиции установили, что за рулем «Kia Rio» была 24-летняя девушка со стажем вождения – 7 лет. За это время она привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 13 раз.
«Водитель пояснила, что двигалась по дворовой территории, когда неожиданно из-за стоящей слева автомашины выбежал мальчик. Она применила экстренное торможение, но наезда избежать не удалось», – рассказали в пресс-группе.
Напомним, что вчера днем в уральской столице произошла еще одна авария с участием подростка.
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