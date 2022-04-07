Травмировавшийся на спор в Нижнем Тагиле школьник проходит лечение в Екатеринбурге
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Дикая история произошла в понедельник, 11-го апреля в одной из школ Нижнего Тагила. Там из окна второго этажа сиганул 12-летний мальчик. Причём, сделал это на спор.
За свою глупую смелость Никита должен был получить от сверстников вознаграждение – 1 тысячу рублей. Происходящее снимала на камеру мобильного телефона участница событий, учащаяся той же школы. После того, как стало понятно, что прыгун сильно травмирован, она просто ушла на уроки, не позаботившись о вызове «Скорой помощи», - пишет ВК-сообщество «Инцидент. Нижний Тагил».
Медиков вызвали другие очевидцы несчастного случая. Прыжок для Никиты обошёлся дорого – у тинейджера диагностированы сотрясение мозга, перелом пяточной кости и многочисленные гематомы. Его решено было доставить для госпитализации в Екатеринбург.
Про мальчика Никиту известно, что он – воспитанник детского дома. Для учёбы он и две его сестры посещают школу №13 в Северном посёлке Нижнего Тагила.
За свою глупую смелость Никита должен был получить от сверстников вознаграждение – 1 тысячу рублей. Происходящее снимала на камеру мобильного телефона участница событий, учащаяся той же школы. После того, как стало понятно, что прыгун сильно травмирован, она просто ушла на уроки, не позаботившись о вызове «Скорой помощи», - пишет ВК-сообщество «Инцидент. Нижний Тагил».
Медиков вызвали другие очевидцы несчастного случая. Прыжок для Никиты обошёлся дорого – у тинейджера диагностированы сотрясение мозга, перелом пяточной кости и многочисленные гематомы. Его решено было доставить для госпитализации в Екатеринбург.
Про мальчика Никиту известно, что он – воспитанник детского дома. Для учёбы он и две его сестры посещают школу №13 в Северном посёлке Нижнего Тагила.
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