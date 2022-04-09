Водитель фуры насмерть сбил шедшего по ЕКАД пешехода

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера вечером, около 23.45, на Екатеринбургской кольцевой автодороге водитель фуры «FREIGHTLINER ST120» насмерть сбил пешехода. По предварительным данным, мужчина, на которого допустил наезд водитель грузовика, шел по проезжей части навстречу транспортному средству без светоотражающих элементов на одежде.Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. Как объяснил инспекторам ГИБДД сам водитель грузовика, он двигался со скоростью 60-80 км/ч и увидел пешехода, идущего ему навстречу, лишь за несколько метров до случившегося.«Он принял экстренное торможение и повернул руль влево на встречную полосу движения, но наезда избежать не удалось», – рассказали в пресс-группе.В ГИБДД также напоминают, что, по правилам ПДД, пешеходы при движении по обочине или краю проезжей части в темное время суток, или в условиях недостаточной видимости, вне населенных пунктов обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами на одежде.