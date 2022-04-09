Водитель фуры насмерть сбил шедшего по ЕКАД пешехода

09.51 Вторник, 12 апреля 2022
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Вчера вечером, около 23.45, на Екатеринбургской кольцевой автодороге водитель фуры «FREIGHTLINER ST120» насмерть сбил пешехода. По предварительным данным, мужчина, на которого допустил наезд водитель грузовика, шел по проезжей части навстречу транспортному средству без светоотражающих элементов на одежде.

Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. Как объяснил инспекторам ГИБДД сам водитель грузовика, он двигался со скоростью 60-80 км/ч и увидел пешехода, идущего ему навстречу, лишь за несколько метров до случившегося.

«Он принял экстренное торможение и повернул руль влево на встречную полосу движения, но наезда избежать не удалось», – рассказали в пресс-группе.

В ГИБДД также напоминают, что, по правилам ПДД, пешеходы при движении по обочине или краю проезжей части в темное время суток, или в условиях недостаточной видимости, вне населенных пунктов обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами на одежде.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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11:57 В свердловском городе Туринск запустили производство офисной бумаги
11:28 Жильцы однушки в Екатеринбурге получили счет за коммуналку на 54 тысячи
10:56 В Каменске-Уральском пропал 30-летний молодой человек
10:23 Полиция задержала подозреваемого в краже мобильника в Верхней Пышме
09:51 Водитель фуры насмерть сбил шедшего по ЕКАД пешехода
09:09 В Екатеринбурге перекрыли половину моста по улице Луганская
21:04 В Новоуральске произошло ДТП с участием 3 машин
20:39 Неизбежное затопление парков в Комитете благоустройства Екатеринбурга объяснили заботой о природе
19:50 Музей андеграунда в Екатеринбурге в очередной раз собирается открыться к Ночи музеев
19:07 В Каменске-Уральском ищут угонщика, укравшего дорогой велосипед у курьера
18:30 Демидовым планируют поставить мемориал в Нижнем Тагиле
17:54 Из аэропорта Кольцово возобновились полеты в Минск
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16:54 Стал известен график опрессовок в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме
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