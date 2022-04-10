В Новоуральске произошло ДТП с участием 3 машин
Происшествия
Стоп-кадр видео с камер наблюдения
Массовая авария произошла в воскресенье, 10-го апреля в городе Новоуральск. Виновником её стал 63-летний водитель, который проигнорировал запрещающий сигнал светофора и попытался пересечь перекрёсток улиц Автозаводская и Юбилейная на своём автомобиле марки «Hyundai».
Проскочить на «красный» не получилось. Иномарка столкнулась с автомобилем ВАЗ-2115. От сильного удара отечественную машину отбросило на другую иномарку – «Kia Picanto». Сидевшая за рулём ВАЗа женщина получила травму - повреждением связок шейного отдела позвоночника. Чтобы доставить её в больницу, очевидцам аварии пришлось вызывать карету «Скорой помощи».
Остальные участники аварии не пострадали. По сообщению информационной службы ОГИБДД Новоуральска, с водителями провели медосвидетельствование. Признаков опьянения ни у кого из них не обнаружено.
Проскочить на «красный» не получилось. Иномарка столкнулась с автомобилем ВАЗ-2115. От сильного удара отечественную машину отбросило на другую иномарку – «Kia Picanto». Сидевшая за рулём ВАЗа женщина получила травму - повреждением связок шейного отдела позвоночника. Чтобы доставить её в больницу, очевидцам аварии пришлось вызывать карету «Скорой помощи».
Остальные участники аварии не пострадали. По сообщению информационной службы ОГИБДД Новоуральска, с водителями провели медосвидетельствование. Признаков опьянения ни у кого из них не обнаружено.
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