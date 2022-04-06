В отделе полиции в Нижнем Тагиле задержанный причинил себе телесные повреждения
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Следственный комитет проводит проверку инцидента в отделе полиции №7 в Нижнем Тагиле, где мужчина сам себе причинил телесные повреждения. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Инцидент произошел в субботу, 9 апреля. Задержанный мужчина стал сам себе причинять телесные повреждения. Ему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила СКР по Свердловской области устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Инцидент произошел в субботу, 9 апреля. Задержанный мужчина стал сам себе причинять телесные повреждения. Ему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила СКР по Свердловской области устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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